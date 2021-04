Tetris-OS è un ' sistema operativo' cheriproduce solo Tetris

(Di giovedì 22 aprile 2021)è uno dei titoli più famosi e importanti dell'intera storia dei videogiochi e, ora, qualcuno è arrivato al punto di realizzare un '' che, fondamentalmente, esegue. Più nello specifico, lo YouTuber Jdah ha dato vita a unche vi permette di giocare adirettamente "dal cuore del vostro PC". Tuttavia, come segnala Gizmodo, non è propriamente corretto chiamare un progetto come questo "", ma il suo creatore ha utilizzato questi termini per facilitare la comprensione della sua creazione. Leggi altro...

Tetris è uno dei titoli più famosi e importanti dell'intera storia dei videogiochi e, ora, qualcuno è arrivato al punto di realizzare un 'sistema operativo' che, fondamentalmente, esegue solo Tetris.
Tetris-OS è un sistema operativo in grado di far girare solamente Tetris. Sì, ci riferiamo proprio allo storico videogioco.