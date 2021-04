Salvini dice che «hanno prevalso criteri ideologici, non scientifici» (Di giovedì 22 aprile 2021) «Giornata lunga. Ho avuto cinque telefonate con il presidente Draghi», racconta il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Giornale, dopo lo strappo dei suoi nel consiglio dei ministri di ieri sul nuovo decreto che stabilisce le regole dal 26 aprile. «Gli ho detto che non avrei votato il decreto sulle riaperture». Il governo ha deciso che coprifuoco fino alle 22 sarà mantenuto almeno fino al 1 giugno. Dopo, sulla base dei dati epidemiologici, sarà valutato un provvedimento per prolungarlo fino alle 23. Nel nuovo provvedimento, non è passata la linea della Lega. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, irritato, ha opposto un secco no. E alla fine i ministri leghisti hanno scelto l’astensione. «Tutte le regioni, tutte tutte, anche quelle di sinistra, chiedevano di rivedere queste norme, per esempio spostando l’orario del coprifuoco e ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 22 aprile 2021) «Giornata lunga. Ho avuto cinque telefonate con il presidente Draghi», racconta il leader della Lega Matteoin un’intervista al Giornale, dopo lo strappo dei suoi nel consiglio dei ministri di ieri sul nuovo decreto che stabilisce le regole dal 26 aprile. «Gli ho detto che non avrei votato il decreto sulle riaperture». Il governo ha deciso che coprifuoco fino alle 22 sarà mantenuto almeno fino al 1 giugno. Dopo, sulla base dei dati epidemiologici, sarà valutato un provvedimento per prolungarlo fino alle 23. Nel nuovo provvedimento, non è passata la linea della Lega. Il presidente del Consiglio Mario Draghi, irritato, ha opposto un secco no. E alla fine i ministri leghistiscelto l’astensione. «Tutte le regioni, tutte tutte, anche quelle di sinistra, chiedevano di rivedere queste norme, per esempio spostando l’orario del coprifuoco e ...

