Rudy Zerbi furioso: "Dovete rispettare le regole!" (Di giovedì 22 aprile 2021) Nonostante nella scuola di Amici gli allievi siano quasi arrivati alla fine del loro percorso, ci sono ancora alcune cose da chiarire. Per questo, Rudy Zerbi ha chiamato a rapporto a sorpresa i suoi due cantanti, Deddy e Sangiovanni, che, dopo i continui richiami del loro coach, hanno ancora un atteggiamento sbagliato nella scuola. Nonostante la fase finale della competizione sia alla porte, i ragazzi di Amici non

Ultime Notizie dalla rete : Rudy Zerbi Deddy e Sangiovanni infrangono le regole - La grave comunicazione Deddy e Sangiovanni hanno ricevuto un duro rimprovero dal proprio coach, Rudy Zerbi. I due hanno infranto le regole della scuola di Amici e stavolta non hanno avuto scampo. Ecco che cosa è successo Ad Amici si sa, finchè si è un concorrente il regolamento interno e le ...

AMICI 2021 ED.20/ Anticipazioni puntata 21 aprile: Zerbi Vs Sangiovanni e Deddy Convocazione speciale per Deddy e Sangiovanni da parte di Rudy Zerbi . I due ragazzi di Amici 2021 credono si tratti dell'assegnazione di un duetto, la realtà però è un'altra: una ramanzina con i fiocchi. Il motivo è sempre lo stesso: la palestra. 'Per l'...

Rudy Zerbi, addio a Maria Soledad Temporini: la fine della relazione annunciata in tv Corriere dell'Umbria Amici, Rudy Zerbi non si trattiene: “Se non vuoi seguire le regole, sei liberissimo di andare”, cos’è successo Nel corso del daytime di Mercoledì 21 Aprile, Rudy Zerbi ha convocato Sangiovanni e Deddy per una comunicazione importante.

Rudy Zerbi furioso: “Dovete rispettare le regole!” Nonostante nella scuola di Amici gli allievi siano quasi arrivati alla fine del loro percorso, ci sono ancora alcune cose da chiarire. Per questo, Rudy ...

