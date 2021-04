Ritorno con gol e gamba: Perisic corre per lo scudetto e una nuova 'conferma' (Di giovedì 22 aprile 2021) Non giocava titolare da più di un mese, l'ultima volta risale al 14 marzo scorso nell'1 - 2 di Torino: un po' troppo per chi, quest'anno, è stato quasi sempre una prima scelta. Solo un infortunio ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 22 aprile 2021) Non giocava titolare da più di un mese, l'ultima volta risale al 14 marzo scorso nell'1 - 2 di Torino: un po' troppo per chi, quest'anno, è stato quasi sempre una prima scelta. Solo un infortunio ...

Advertising

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - ilriformista : Al centro la libertà dell’individuo e la irreversibile presenza del “rischio” da gestire con raziocinio #coprifuoco… - WRicciardi : Australia: il risultato di strategia no COVID con lockdown tempestivi, test e tracciamento e’ il ritorno a stadi co… - 007Vincentxxx : RT @agorarai: Un pranzo con 40 persone in Sardegna, il giorno precedente del ritorno dell’isola in zona rossa. Sembra sia stato organizzato… - agorarai : Un pranzo con 40 persone in Sardegna, il giorno precedente del ritorno dell’isola in zona rossa. Sembra sia stato o… -