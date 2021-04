Isola, Ignazio Moser bloccato in Messico: a rischio la sua partecipazione? (Di giovedì 22 aprile 2021) Potrebbe slittare l’ingresso di Ignazio Moser come concorrente di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Secondo quanto riportato da 361 Magazine, il fidanzato di Cecilia Rodriguez sarebbe bloccato in Messico. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, Isola dei famosi: anticipazioni sulla puntata. Cosa accadrà Ilary Blasi dovrà fare a meno di lui e rinviare l’annuncio del suo ingresso. Moser ha già fatto il periodo di quarantena previsto, ma avrebbe perso il volo che lo doveva portare in Honduras. Sarebbe dunque bloccato a Cancun in attesa di sviluppi. Il suo ingresso potrebbe slittare dunque a lunedì 26 Aprile salvo altre sorprese, mentre nella puntata di giovedì 22 vedremo l’arrivo di 4 nuovi naufraghi. LEGGI ANCHE:– ... Leggi su funweek (Di giovedì 22 aprile 2021) Potrebbe slittare l’ingresso dicome concorrente di questa edizione dell’dei Famosi. Secondo quanto riportato da 361 Magazine, il fidanzato di Cecilia Rodriguez sarebbein. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv,dei famosi: anticipazioni sulla puntata. Cosa accadrà Ilary Blasi dovrà fare a meno di lui e rinviare l’annuncio del suo ingresso.ha già fatto il periodo di quarantena previsto, ma avrebbe perso il volo che lo doveva portare in Honduras. Sarebbe dunquea Cancun in attesa di sviluppi. Il suo ingresso potrebbe slittare dunque a lunedì 26 Aprile salvo altre sorprese, mentre nella puntata di giovedì 22 vedremo l’arrivo di 4 nuovi naufraghi. LEGGI ANCHE:– ...

