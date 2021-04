Covid: 1.207 casi in 24 ore a Cuba, mai così tanti (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua l'aumento dei contagi di coronavirus a Cuba, dove oggi il ministero della Salute ha riportato 1.207 nuovi casi in 24 ore, nuovo record di infezioni in una sola giornata dall'inizio della ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 22 aprile 2021) Continua l'aumento dei contagi di coronavirus a, dove oggi il ministero della Salute ha riportato 1.207 nuoviin 24 ore, nuovo record di infezioni in una sola giornata dall'inizio della ...

Covid, sono 33 i nuovi casi positivi in provincia di Grosseto. 26 i guariti e un decesso ... 60 93 77 Siena 98 72 81 75 31 52 74 68 Grosseto 48 36 41 27 32 23 46 33 Totale Asl Tse 263 207 ...Argentario 3 Orbetello 2 Roccastrada 2 Seggiano 1 Ricoveri Posti letto occupati Degenza Covid San ...

Sono 6 i nuovi casi di contagio da Covid-19 a fronte di 91 tamponi processati, con l’indice di positività che si attesta al 6,59 per cento. Al contempo si registrano anche 2 guarigioni. Sono 130 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 7.843. I cittadini che hann ...

