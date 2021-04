Chiesto il dissequestro dei vini ma il Tribunale per ora si riserva

Advertising

MiuccioPrado : @Mysterytrains Bisogna capire il tipo di sequestro e poi chiedere il dissequestro se i capi non rientrano nelle esi… - MiuccioPrado : @DarkLadyMouse Bisogna capire il tipo di sequestro e poi chiedere il dissequestro se i capi non rientrano nelle esi… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiesto dissequestro

IL GIORNO

Il Tribunale del Riesame di Pavia si è riservato sul ricorso presentato dalla difesa della cantina Terre d'Oltrepo di Broni, che ha richiesto ildei lotti di vino posti sotto sigilli dagli inquirenti a fine marzo. L'ambito di indagine riguarda la presunta adulterazione di vino messo in commercio. In particolare, per l'accusa era ...... "Era senza testa..." MORTE GIANMARCO POZZI:TRASFERIMENTO DEL CASO. LA SORELLA: "VOGLIAMO ... spiegando: "Abbiamo richiesto stamattina ildel telefonino e la consegna al perito di ...Il Tribunale del Riesame di Pavia si è riservato sul ricorso presentato dalla difesa della cantina Terre d’Oltrepo di Broni, che ha richiesto il dissequestro dei lotti di vino posti sotto sigilli dagl ...La legge consente il sequestro di camper fermi da oltre 48 ore sulle strade, ma quelli ad uso abitativo vengono dissequestrati immediatamente ...