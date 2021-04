Calafiori: “In campionato ho giocato meno, oggi grande occasione per me” (Di giovedì 22 aprile 2021) Ai microfoni di Roma Tv prima del match contro l’Atalanta, Riccardo Calafiori ha parlato della sua grande occasione: “In campionato ho giocato meno rispetto all’Europa League e oggi è molto importante per me, è una grande occasione. I tifosi si aspettano una risposta? È quello che vogliamo fare, vincere aiuta a vincere e cerchiamo di portare a casa i tre punti. Siamo sereni ma molto concentrati, questa è la parte importante della stagione, quella che conta di più e cercheremo di trarre il massimo”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Ai microfoni di Roma Tv prima del match contro l’Atalanta, Riccardoha parlato della sua: “Inhorispetto all’Europa League eè molto importante per me, è una. I tifosi si aspettano una risposta? È quello che vogliamo fare, vincere aiuta a vincere e cerchiamo di portare a casa i tre punti. Siamo sereni ma molto concentrati, questa è la parte importante della stagione, quella che conta di più e cercheremo di trarre il massimo”. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

