Riaperture ristoranti, ok a cena all’aperto (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile in zona gialla riaprono i ristoranti anche a cena, purché all’aperto. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl sulle Riaperture. Il decreto prevede inoltre il pass per gli spostamenti tra regioni per vaccinati, guariti nei 6 mesi precedenti e con test negativo in 48 ore. Per quanto riguarda la scuola, dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno, si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Dal 26 aprile in zona gialla riaprono ianche a, purché. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei ministri che ha approvato il dl sulle. Il decreto prevede inoltre il pass per gli spostamenti tra regioni per vaccinati, guariti nei 6 mesi precedenti e con test negativo in 48 ore. Per quanto riguarda la scuola, dal 26 aprile e fino alla fine dell’anno, si torna in classe anche nelle scuole superiori (secondarie di secondo grado). La presenza è garantita in zona rossa dal 50% al 75%. In zona gialla e arancione dal 70% al 100%. Powered by WPeMatico

Advertising

matteosalvinimi : ?? Riaperture dal 26 aprile, vittoria della Lega? No, vittoria del buonsenso, con ritorno della zona gialla e riaper… - matteosalvinimi : Raddoppio soldi per Partite Iva e imprese, da 20 a 40 mld. Fatto. Riapertura bar, ristoranti, attività sportive, ec… - Tg1Rai : Le misure del #decretoCovid in arrivo. Il ritorno della zona gialla da lunedì. Le riaperture di bar e ristoranti,… - reggiotv : Riaperture scuola e ristoranti, pass vaccinale per zone rosse e arancioni. E poi spettacoli, cinema, sport e fiere.… - infoitinterno : Da riaperture scuola e ristoranti al pass vaccinale: il decreto -