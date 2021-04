Non solo conferenze: Renzi in Arabia Saudita ha un incarico segreto per un maxi progetto di bin Salman (Di mercoledì 21 aprile 2021) Renzi-Arabia Saudita: l’ex premier ricopre un incarico segreto per bin Salman Matteo Renzi ricoprirebbe un incarico segreto direttamente per Mohammed bin Salman, principe reggente dell’Arabia Saudita: lo rivela in esclusiva il quotidiano Domani, secondo cui il leader di Italia Viva sarebbe direttamente coinvolto nel board che si occupa dello sviluppo di Alula, sito archeologico Patrimonio Unesco che il regime vorrebbe trasformare in una città verde e sostenibile. L’incarico di Renzi per bin Salman Secondo il giornale diretto da Stefano Feltri, dunque, l’ex presidente del Consiglio italiano non svolgerebbe solo attività ... Leggi su tpi (Di mercoledì 21 aprile 2021): l’ex premier ricopre unper binMatteoricoprirebbe undirettamente per Mohammed bin, principe reggente dell’: lo rivela in esclusiva il quotidiano Domani, secondo cui il leader di Italia Viva sarebbe direttamente coinvolto nel board che si occupa dello sviluppo di Alula, sito archeologico Patrimonio Unesco che il regime vorrebbe trasformare in una città verde e sostenibile. L’diper binSecondo il giornale diretto da Stefano Feltri, dunque, l’ex presidente del Consiglio italiano non svolgerebbeattività ...

Advertising

thetrueshade : Quindi uno #stuprodigruppo ha la data di scadenza? Se non lo denunci il giorno dopo non è più valido? E io scemo c… - ZZiliani : Come ho già avuto modo di dire, #Agnelli è colui che chiese a #Mediaset il mio licenziamento: che non avvenne. Cono… - ferrazza : Possiedi Repubblica. Ti fai intervistare dal direttore. Ciò che definisci progetto rivoluzionario fallisce a 2 gior… - Ioballodasola : Capiamo di essere soli solo quando siamo di fronte a persone sbagliate, perché queste persone sono peggio della sol… - tonnasozorti : @JoMarch__ ma vivete in un mondo parallelo o cosa? Al momento sul # ci sono solo tweet dove condividiamo una raccol… -