LIVE – Dinamo Sassari-Trento 27-27 | Serie A1 2020 2021 RISULTATO IN DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Banco di Sardegnae Dolomiti Energiasi sfidano nel recupero della 22° giornata diA1. I bianconeri con le ultime vittorie si sono riportati in zona playoff e contro i sardi sperano di poter raccogliere altri due punti fondamentali per la corsa all’ottavo posto. Mercoledì 21 aprile alle ore 20.30 inizierà la sfida. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA27-27 13?- Sanders realizza la tripla con cuipareggia i conti. 27-27 FINE PRIMO QUARTO: 26-20 10?- 2/2 di Katic dalla lunetta. 24-20 7?- Maye segna da due e realizza il tiro libero conseguente. 20-15 6?- Bendzius scatenato in avvio: altre due triple in pochi secondi. 17-9 2?- Supero tripla di Martin, che ...