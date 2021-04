Kate Middleton, nascita silenziosa di una Regina (di I.Betti) (Di mercoledì 21 aprile 2021) “Kate Middleton, la nascita silenziosa di una Regina”: titolano così i giornali inglesi dopo il funerale del principe Filippo, un’occasione in cui la moglie di William ha brillato come mai prima d’ora, mostrandosi sotto una nuova luce. Dalle pagine del Daily Mail, l’esperto di affari reali e biografo di corte Phil Dampier fa sapere che la Middleton è finalmente diventata “maggiorenne”, ed è pronta a prendere il ruolo di Regina, configurandosi come il nuovo volto della monarchia britannica. “Ha confortato il principe Carlo, ha riunito William e Harry e ha donato tranquilla dignità alla cerimonia. Deve essere stata dura accettare quanto detto da Meghan e Harry durante l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, ma lei ha voluto fare ciò che era meglio per la famiglia ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 21 aprile 2021) “, ladi una”: titolano così i giornali inglesi dopo il funerale del principe Filippo, un’occasione in cui la moglie di William ha brillato come mai prima d’ora, mostrandosi sotto una nuova luce. Dalle pagine del Daily Mail, l’esperto di affari reali e biografo di corte Phil Dampier fa sapere che laè finalmente diventata “maggiorenne”, ed è pronta a prendere il ruolo di, configurandosi come il nuovo volto della monarchia britannica. “Ha confortato il principe Carlo, ha riunito William e Harry e ha donato tranquilla dignità alla cerimonia. Deve essere stata dura accettare quanto detto da Meghan e Harry durante l’intervista rilasciata ad Oprah Winfrey, ma lei ha voluto fare ciò che era meglio per la famiglia ...

