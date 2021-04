Def | l’allarme di Pedrizzi Federproprietà | “Una follia qualsiasi ipotesi di patrimoniale”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Parere favorevole dalla commissione Difesa della Camera al Documento di economia e finanza (Def) messo a punto dal governo. La proposta di parere è stata approvata a larghissima maggioranza. Via libera al Def in Commissione Difesa "Il Documento di economia e finanza 2021 – ha affermato il presidente della commissione Gianluca Rizzo a conclusione dei lavori – evidenzia al contempo la situazione di criticità della nostra economia in seguito alle disposizioni di contrasto alla pandemia e la nuova fase che si apre con il progredire della vaccinazione di massa, con le misure di sostegno ai settori più colpiti , con la politica delle riaperture e del ritorno graduale alla vita normale".