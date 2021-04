CreVal | pioggia di denaro con novità OPA Credit Agricole

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Brillante rialzo pero Valtellinese, che lievita in modo prepotente in Borsa con un guadagno del 3,76%. Ad alimentare acquistio sul titolo la decisione didi far saltare la condizione del raggiungimento della soglia del 90% per pagare il prezzo maggiorato di 12,5 euro per azione, che ha portato anche al prolungamento dell’OPA di due giorni sino al 23 aprile 2021. Con questa mossa i francesi sono già oltre il 50%, avendo ricevuto adesioni sul mercato per il 22,6% dell’offerta ed ulteriori adesioni per il 22,2% del capitale a queste nuove condizioni. L’analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dio Valtellinese più pronunciata rispetto all’andamento del FTSE Italia All-Share. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da ...

Tra i Big del settore spicca la pioggia di vendite su Unicredit ( - 5,15%), Banca Bpm ( - 5,61%) e Bper ( - 5,38%). Finisce in rosso anche ( - 2,20%), sotto il livello dell'Opa proposta dal ...