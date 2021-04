Advertising

TV7Benevento : Copasir: costituzionalisti a Casellati e Fico, 'presidenza deve andare a opposizione' (4)... - TV7Benevento : Copasir: costituzionalisti a Casellati e Fico, 'presidenza deve andare a opposizione' (3)... - TV7Benevento : Copasir: costituzionalisti a Casellati e Fico, 'presidenza deve andare a opposizione' (2)... - TV7Benevento : Copasir: costituzionalisti a Casellati e Fico, 'presidenza deve andare a opposizione'... - TV7Benevento : Copasir: oggi presentazione appello 40 costituzionalisti e parlamentari a Casellati e Fico... -

Ultime Notizie dalla rete : Copasir costituzionalisti

La Sicilia

... Roberto Fico e Elisabetta Casellati, sulla vicenda del, nel corso di un evento "la democrazia del diritto" in diretta televisiva e nei canali social.... presto potrebbero occuparsene i giudici della Consulta: il partito di Meloni ha già stati avviato contatti con importanti. Ma perché tutta questa "attenzione" per il? ...Proprio per questo l'allora presidente del Copasir, Massimo D'Alema, rassegnò le dimissioni, in quanto espressione di un partito non più all'opposizione dell'esecutivo. Successivamente "non si ...Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Sarà presentata oggi alle 12 nella Sala Nassyria del Senato la lettera-appello di 40 docenti di diritto costituzionale e parlamentare ai presidenti di Camera e Senato, Robe ...