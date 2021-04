Superlega, Ulivieri: 'Juve, Inter e Milan fuori dalla Serie A' (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente dell' Aiac , Renzo Ulivieri , è Intervenuto ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Radio1 Rai parlando della Superlega : " E' una porcheria nei confronti del sistema calcio, anche ai ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 20 aprile 2021) Il presidente dell' Aiac , Renzo, èvenuto ai microfoni di "Un giorno da pecora" su Radio1 Rai parlando della: " E' una porcheria nei confronti del sistema calcio, anche ai ...

Advertising

sportli26181512 : Ulivieri: 'Credo che Juve, Inter e Milan verranno escluse dalla Serie A': Renzo Ulivieri, presidente dell'AssoAllen… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Superlega? Juventus, Inter e Milan non possono continuare a stare in Serie A' - susydigennaro : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Superlega? Juventus, Inter e Milan non possono continuare a stare in Serie A' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: AIAC - Ulivieri: 'Superlega? Juventus, Inter e Milan non possono continuare a stare in Serie A' - napolimagazine : AIAC - Ulivieri: 'Superlega? Juventus, Inter e Milan non possono continuare a stare in Serie A' -