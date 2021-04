"Riaperture graduali dal 26 aprile e non si tornerà indietro"

(Di martedì 20 aprile 2021) AGI - La campagna di vaccinazione sta procedendo, i ricoveri e i posti occupati nelle terapie intensive sono in diminuzione, e vi sono quindi le condizioni perdelle attività, senza più tornare, e anche per spostare l'orario del coprifuoco. Questa la posizione del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Da tempo si chiedeva alla politica di assumersi la responsabilità di tornare a decidere, siamo convinti che vi siano tutte le condizioni per riaprire gradualmente a partire dal 26", ha detto Costa su Cusano Italia Tv. "Le vaccinazioni stanno procedendo, un cambio di passo c'è stato, i dati dei ricoveri e delle terapie intensive - ha aggiunto - stanno scendendo e continueranno ancora a scendere. E' chiaro che da un lato ci vuole una grande responsabilità da parte dei cittadini, ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Le altre misure saranno discusse oggi nell'incontro tra governo e Regioni e nel corso della cabina di regia di domani, ma il tema delleannunciate dal premier Mario Draghi nell'...Coronavirus, il sottosegretario alla Salute Costa: "ci sono tutte le condizioni perdal 26 aprile, mi auguro che non si torni indietro. Ci veniva chiesta una discontinuità col passato e ci siamo assunti la responsabilità di fare questa scelta' Andrea Costa, ...Lo afferma il sottosegretario alla salute Costa, secondo cui si può pensare di posticipare l’orario del coprifuoco ...L'emergenza Coronavirus continua a non dare tregua non solo in Italia, ma in tutto il pianeta. Come di consueto, Il Ministero della Salute ha ...