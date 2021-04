Covid | Mazzeo | ‘In Toscana calano ancora contagi e ricoveri’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 20 aprile 2021) Firenze, 20 apr. – (Adnkronos) – “Arrivano le prime buone notizie dal fronte dei: nelle ultime 24 ore si sono registrati 644 casi su 6.944 prime diagnosi (9,3% positivi), mai cosi pochi dal 16 febbraio. Segno che la terza ondata sembra davvero essere nella fase calante.anche i ricoveri che oggi sono 1.822 (-28 rispetto a ieri) di cui 269 (-4 rispetto a ieri) in Terapia intensiva. Rispetto a sette giorni fa il calo è evidente: 125 in meno”. Lo afferma il presidente del Consiglio regionale della, Antonio, in un post su Facebook. L'articolo proviene da Ildenaro.it.