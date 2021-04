Superlega con Juve | Milan | Inter | Real Uefa | ' Fuori da campionato - Champions'

Advertising

LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - romeoagresti : La #Juventus con un comunicato ufficiale annuncia la sottoscrizione alla Superlega ???? - ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - JohnNnodi : RT @capuanogio: Devo dire che tutte le opinioni sulla #Superlega sono legittime. Ma sentire calciatori, che con i loro stipendi intoccabili… - Batman1588 : RT @MisterPaul77: Tutti romantici con i soldi degli altri... #SuperLega #SuperLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega con

La Juventus pensa a rinforzarsi in vista della. La squadra della famiglia Agnelli vuole aggiungere dei top player alla rosa di Andrea ...la maglia del Real Madrid ha vinto tre campionati ...Commenta per primo L'Associazione Italiana Allenatori Calcio, attraverso un comunicato ufficiale, analizza la preoccupante situazione venutasi a crearela creazione dellaEuropea: 'L'Associazione Italiana Allenatori Calcio censura in modo fermo la decisione di alcuni club europei di dar vita a una propria 'Super League' e condivide lo ...Il Presidente UEFA rincara i toni della polemica: “Proposta orribile. Club mossi solo dall’avidità”. E guerra sia: l’annuncio dell’imminente creazione di una Superlega europea da parte del New York Ti ...La vincente dello scudetto classifica alla mano sarebbe in questo momento l'Inter mentre la ripartizione dei posti nelle competizioni Uefa avverrebbe in base al criterio emerso dal primo scenario Succ ...