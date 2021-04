Sparatoria in pieno centro a Secondigliano | blitz della Squadra Mobile | 2 arresti Nomi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria pieno

Fanpage.it

...la diffusione di un video in cui si vede il ragazzo disarmato con le mani alzate centrato in...è l'arma era stata sequestrata non si sa come le si è tornato in possesso e l'undicesima...CASORIA. Agguato incentro a Casoria. È accaduto intorno alle ore 17 in via Europa. Un ventisettenne di Casoria, incensurato, è stato ferito da due colpi di pistola. Colpito al collo e al torace, è stato ...ANCONA - «I tragici fatti di cronaca che accadono ti mettono nella condizioni di interrogarti se era possibile fare qualcosa per evitarli. Non è possibile prevedere i crimini.Brooke Baldwin ha pianto mentre un video tributo di lui che celebrava il suo 13 ° compleanno è stato mostrato nel suo spettacolo finale. Ancora La vedevo ...