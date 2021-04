Covid, ancora in calo i positivi attuali e indice di contagio al 10% (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Continuano a calare i positivi attuali nel Casertano: ad oggi, certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta, sono 6809, ovvero 40 in meno di ieri, e ciò grazie al dato dei guariti giornalieri, 187, che ha superato quello dei nuovi contagi, che sono 155. Il tasso di positività, con 1525 tamponi processati nelle ultime 24 ore, è sempre oltre la doppia cifra percentuale (10,16%). Otto le vittime registrate, per un totale di 1061 persone decedute da inizio pandemia (marzo 2020). Intanto si susseguono nel Casertano le chiusure a macchia di leopardo di singole scuole, con ritorno alla Dad, per casi di positività tra studenti o nel personale scolastico: è accaduto ad Alvignano, San Prisco, Gioia Sannitica, Santa Maria a Vico, mentre oggi hanno ripreso in parte le scuole ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Continuano a calare inel Casertano: ad oggi, certifica il report giornaliero dell’Asl di Caserta, sono 6809, ovvero 40 in meno di ieri, e ciò grazie al dato dei guariti giornalieri, 187, che ha superato quello dei nuovi contagi, che sono 155. Il tasso dità, con 1525 tamponi processati nelle ultime 24 ore, è sempre oltre la doppia cifra percentuale (10,16%). Otto le vittime registrate, per un totale di 1061 persone decedute da inizio pandemia (marzo 2020). Intanto si susseguono nel Casertano le chiusure a macchia di leopardo di singole scuole, con ritorno alla Dad, per casi dità tra studenti o nel personale scolastico: è accaduto ad Alvignano, San Prisco, Gioia Sannitica, Santa Maria a Vico, mentre oggi hanno ripreso in parte le scuole ...

Advertising

sole24ore : Perché in #Italia ci sono ancora tanti morti di #Covid, con sempre più #anziani vaccinati? - SkyTG24 : Gli israeliani sono comunque ancora tenuti a indossare la mascherina al chiuso: - fanpage : 'Sulla pandemia #Covid “Draghi non ne ha azzeccata una” - lyralilith : @epiphanection Su questo concordo assolutamente La scelta di fare una cosa del genere in piena pandemia, nonostant… - Melo39267494 : #Pomeriggio5 avete avuto il covid e come vediamo siete ancora in mezzo al caxxo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid ancora PNRR, Confindustria: Italia si gioca il futuro Le intenzioni del Governo vanno in questa direzione ma ancora non sappiamo come verranno spese e ...e sono molto forti i divari tra settori nel recupero dei livelli di input di lavoro pre - Covid", ...

Btp Futura, ordini per oltre 2 miliardi di euro già nelle prime ore Si ricorda che questa è la terza emissione di un titolo pensato per il retail nell'era Covid e i ... perché il rialzo dell'opa a 12,2 euro non è ancora sufficiente. Fra i titoli migliori del giorno c'è ...

Covid: riunione del Cts convocata domani alle 17 Agenzia ANSA Covid Italia, bollettino di oggi: 8.864 nuovi casi su 146.728 tamponi e 316 morti. In Campania 1.334 contagi Covid Italia, ecco il bollettino di oggi. Registrati 8.864 nuovi casi su 146.728 tamponi e 316 morti. Emilia-Romagna Oggi in Friuli ...

La Dad che fa bene alla scuola Uscito il libro di Tonino Stornaiuolo, il maestro che durante il lockdown si è inventato la Dab – la didattica ai balconi. Nel volume edito da edizioni meridiana racconta del tentativo, insieme ai suo ...

Le intenzioni del Governo vanno in questa direzione manon sappiamo come verranno spese e ...e sono molto forti i divari tra settori nel recupero dei livelli di input di lavoro pre -", ...Si ricorda che questa è la terza emissione di un titolo pensato per il retail nell'erae i ... perché il rialzo dell'opa a 12,2 euro non èsufficiente. Fra i titoli migliori del giorno c'è ...Covid Italia, ecco il bollettino di oggi. Registrati 8.864 nuovi casi su 146.728 tamponi e 316 morti. Emilia-Romagna Oggi in Friuli ...Uscito il libro di Tonino Stornaiuolo, il maestro che durante il lockdown si è inventato la Dab – la didattica ai balconi. Nel volume edito da edizioni meridiana racconta del tentativo, insieme ai suo ...