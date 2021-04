Atalanta, Hateboer è vicino al rientro con la Roma (Di lunedì 19 aprile 2021) BERGAMO - Hans Hateboer potrebbe tornare a disposizione dell' Atalanta già in occasione della trasferta con la Roma all'Olimpico di giovedì 22 aprile, valida per la tredicesima giornata di ritorno ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 aprile 2021) BERGAMO - Hanspotrebbe tornare a disposizione dell'già in occasione della trasferta con laall'Olimpico di giovedì 22 aprile, valida per la tredicesima giornata di ritorno ...

Atalanta - Juve: fortuna e costanza premiano la Dea Atalanta - Juventus è il main event (oltre ovviamente a Napoli - Inter) di questa 31' giornata di ... fuori ancora Hans Hateboer per il problema fisico che lo tiene lontano dal campo già da diversi mesi ...

Atalanta, il report di oggi: si rivede Hateboer Atalanta, il report dell'allenamento di oggi "Archiviato con soddisfazione il successo sulla Juventus che è valso il sorpasso al terzo posto in classifica, è già tempo di pensa ...

DAI CAMPI – Kucka, c’è l’esito degli esami! Novità Calabria e Hateboer, per Ronaldo… 17.37 PARMA – Due rientri in gruppo, ma anche due stop in casa Parma. Uno importante, riguarda Juraj Kucka, che non ci sarà nell’infrasettimanale con la Juve e salvo sorprese neanche nel weekend contr ...

