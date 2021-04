Astrazeneca vietato alle forze dell’ordine: “Stop, troppi effetti collaterali” (Di lunedì 19 aprile 2021) Con una comunicazione interna riservata, sospesa dal 15 aprile la vaccinazione per militari, agenti di Polizia, Gdf e Carabinieri Vaccino Astrazeneca sospeso per militari e forze dell’ordine. La decisione era nell’aria da giorni, da quando cioè prima di Pasqua era stato rallentato il cronoprogramma delle vaccinazioni per gli agenti della Polizia di Stato in servizi operativi sul territorio. Questo perché, un alto numero di poliziotti il giorno dopo il vaccino aveva lamentato effetti collaterali che li avevano costretti a casa. Commenti Navigazione articoli Burioni : “Impedire a chi rifiuta il vaccino i movimenti e l’ingresso nei bar e nei ristoranti” L'articolo ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 aprile 2021) Con una comunicazione interna riservata, sospesa dal 15 aprile la vaccinazione per militari, agenti di Polizia, Gdf e Carabinieri Vaccinosospeso per militari e. La decisione era nell’aria da giorni, da quando cioè prima di Pasqua era stato rntato il cronoprogramma delle vaccinazioni per gli agenti della Polizia di Stato in servizi operativi sul territorio. Questo perché, un alto numero di poliziotti il giorno dopo il vaccino aveva lamentatoche li avevano costretti a casa. Commenti Navigazione articoli Burioni : “Impedire a chi rifiuta il vaccino i movimenti e l’ingresso nei bar e nei ristoranti” L'articolo ...

Advertising

Danieleg56 : RT @sostengo5: Astrazeneca è vietato ai più giovani, ma si parla di un passaporto per i vaccinati. Ma se i vaccini sono pochi e alcuni a ri… - GiancarloGarci6 : RT @sostengo5: Astrazeneca è vietato ai più giovani, ma si parla di un passaporto per i vaccinati. Ma se i vaccini sono pochi e alcuni a ri… - GeaPilato : RT @sostengo5: Astrazeneca è vietato ai più giovani, ma si parla di un passaporto per i vaccinati. Ma se i vaccini sono pochi e alcuni a ri… - Kimstellata : RT @sostengo5: Astrazeneca è vietato ai più giovani, ma si parla di un passaporto per i vaccinati. Ma se i vaccini sono pochi e alcuni a ri… - BiagioSiracusa : RT @sostengo5: Astrazeneca è vietato ai più giovani, ma si parla di un passaporto per i vaccinati. Ma se i vaccini sono pochi e alcuni a ri… -