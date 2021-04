AstraZeneca, l’Ue pensa allo stop dal prossimo giugno: cosa cambia (Di lunedì 19 aprile 2021) l’Ue è pronta a dire stop all’acquisto del vaccino di AstraZeneca. La sospensione potrebbe arrivare già a giugno: troppi ritardi nelle consegne. AstraZeneca ed Ue sono pronte a tagliare i ponti, con l’Unione pronta a dire stop all’acquisto del vaccino anglo-svedese. Infatti il contratto è in scadenza a fine giugno e l’Unione sarebbe pronto a L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 19 aprile 2021)è pronta a direall’acquisto del vaccino di. La sospensione potrebbe arrivare già a: troppi ritardi nelle consegne.ed Ue sono pronte a tagliare i ponti, con l’Unione pronta a direall’acquisto del vaccino anglo-svedese. Infatti il contratto è in scadenza a finee l’Unione sarebbe pronto a L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

davcarretta : RT @davcarretta: È uscito #EuropaOre7, la newsletter de @ilfoglio_it sull’Ue. Oggi: - l’Ue senza una strategia sulla Russia - l’Italia pro… - davcarretta : È uscito #EuropaOre7, la newsletter de @ilfoglio_it sull’Ue. Oggi: - l’Ue senza una strategia sulla Russia - l’Ita… - bildarte : Fino al 1998 Emer Cooke ha rappresentato gli interessi di società come AstraZeneca e Pfizer Novembre 2020 è diventa… - infoiteconomia : L'Ue scarica AstraZeneca? Il commissario Breton | «Troppi ritardi | il contratto potrebbe non essere rinnovato» - patriziadegioia : RT @mariamacina: Accelera la campagna con un milione di somministrazioni in tre giorni e 54 milioni di dosi in arrivo entro luglio. L'Ue: '… -