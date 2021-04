Spezia, Italiano: 'Troppi errori, ma niente drammi' (Di domenica 18 aprile 2021) BOLOGNA - " A sette giornate dalla fine la squadra non può affrontare le gare con questo atteggiamento. Dobbiamo essere diversi da come siamo stati oggi, ma è stata una partita negativa condizionata ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 18 aprile 2021) BOLOGNA - " A sette giornate dalla fine la squadra non può affrontare le gare con questo atteggiamento. Dobbiamo essere diversi da come siamo stati oggi, ma è stata una partita negativa condizionata ...

Advertising

cdsnews : #sportspezia #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Italiano: 'Troppi errori hanno condizionato la gara ma conce… - sportli26181512 : Spezia, Italiano deluso: 'Brutta partita, per la salvezza invertiamo la rotta': Spezia, Italiano deluso: 'Brutta pa… - AlbOr_EsSence : RT @CalcioDatato: Quanto e come crossano le squadre del campionato italiano? ?? In media, in Serie A, 1 cross su 67 porta al gol ?? Lo Spe… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Dobbiamo archiviare questo risultato, mercoledì si rigioca' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SPEZIA - Italiano: 'Dobbiamo archiviare questo risultato, mercoledì si rigioca' -