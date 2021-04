Il lockdown abbatte i salari | nel 2020 persi 40 miliardi

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr – Quasi 40die stipendi lasciati sul campo, con un calo del 7,47% rispetto al 2019. Merito, se così si può dire, delle continue chiusure, che fanno scendere l’ammontare deida 525 a 486. Lo si apprende dalle ultime rilevazioni di Eurostat sulle principali componenti del Pil. Italia maglia nera in Europa Tra le principali economie del vecchio continente, l’italiana è quella che fa peggio. La Francia perde infatti “solo” 32(-3,42%), la Spagna fa anche peggio con -6,44% (28in meno). Quasi nullo l’effetto in Germania (-13ma su una massa di 1500: -0,87%), mentre nei Paesi Bassi si registra addirittura un segno positivo. Leggi anche – Nelcrollo dell’occupazione “senza ...

Advertising

m__a__r__c__o : RT @IlPrimatoN: Complici le chiusure, nel 2020 l'Italia perde quasi 40 miliardi di stipendi. E la quota salari continua a calare https://t.… - Alessandro_Amad : RT @IlPrimatoN: Complici le chiusure, nel 2020 l'Italia perde quasi 40 miliardi di stipendi. E la quota salari continua a calare https://t.… - ilmagoditwit : RT @IlPrimatoN: Complici le chiusure, nel 2020 l'Italia perde quasi 40 miliardi di stipendi. E la quota salari continua a calare https://t.… - LUCABRAMBILLA24 : RT @IlPrimatoN: Complici le chiusure, nel 2020 l'Italia perde quasi 40 miliardi di stipendi. E la quota salari continua a calare https://t.… - Andyphone : RT @IlPrimatoN: Complici le chiusure, nel 2020 l'Italia perde quasi 40 miliardi di stipendi. E la quota salari continua a calare https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : lockdown abbatte

Il Primato Nazionale

Soprattutto durante il primo" spiega " in cui sono state date risposte fino all'... Una crisi che sisu Catania mentre gli effetti del dissesto non sono ancora del tutto esauriti. ...... la libertà di genere, la libertà di condividere, la libertà di amare, la libertà chei ... il Piccolo Teatro Comico di Franco Abba, colpito dalcome tanti, troppi luoghi di cultura e ..."Non dovremo più temere di dover chiudere, la campagna vaccinale avanza", dice il sottosegretario alla Salute a La Stampa.Anche Mick Jagger dei Rolling Stones sale sul carrozzone degli NFT, ma lo fa per una buona causa. Ecco cosa ha messo all'asta.