"Ho un debole per te". Mara Venier perde i freni. E si dichiara al suo "amore" dei Ricchi e poveri (Di domenica 18 aprile 2021) Siparietto esilarante nella puntata di Domenica In del 18 aprile tra Mara Venier e Angelo Sotgiu. In studio infatti erano ospiti I Ricchi e poveri. Il gruppo è tornato alla formazione originaria, celebrando l'evento sul palco del Festival di Sanremo 2020. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu si sono raccontati, ricordando tutta la loro carriera e la loro discografia. In occasione dei 50 anni di Che Sarà, lo scorso 26 febbraio è uscito Reunion, il doppio album dei Ricchi e poveri. Infatti tra i Ricchi e poveri c'era stata una rottura. Una brutta storia generata da Marina Occhiena che iniziò una relazione con Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca. Mara ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) Siparietto esilarante nella puntata di Domenica In del 18 aprile trae Angelo Sotgiu. In studio infatti erano ospiti I. Il gruppo è tornato alla formazione originaria, celebrando l'evento sul palco del Festival di Sanremo 2020. Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu si sono raccontati, ricordando tutta la loro carriera e la loro discografia. In occasione dei 50 anni di Che Sarà, lo scorso 26 febbraio è uscito Reunion, il doppio album dei. Infatti tra ic'era stata una rottura. Una brutta storia generata da Marina Occhiena che iniziò una relazione con Marcello Brocherel, il compagno di Angela Brambati e padre di suo figlio Luca....

