Filippi | “Giocato a viso aperto | dispiace solo per un aspetto Tutto sugli infortuni di Floriano e Almici”

(Di domenica 18 aprile 2021) Continuiamo un percorso positivo,per il pareggio.SONDAGGIO: Vota il MIGLIORE e il PEGGIORE in campo di Bari-Palermo 2-2Queste le parole di Giacomo, intervenuto nella canonica conferenza stampa post gara al termine della sfida tra Bari e Palermo. Il tecnico della formazione rosanero ha analizzato con franchezza il pareggio per 2-2 maturato sul rettangolo verde dello stadio San Nicola, che lascia l'amaro in bocca a tutti gli uomini della franchigia palermitana per le modalità con le quali è sopraggiunto.Bari-Palermo 2-2:e Santana firme d’autore, la bandava in tilt e si fa riprendere dai pugliesi.Bari-Palermo, Fontana: “Che dolore vederle in C, ma c’è una differenza. La nuova proprietà rosanero…”Di seguito le sue dichiarazioni, legate sia alla prestazione dei ...

...Il Palermo si è perso nel finale (ci sarà da approfondire le dinamiche dei cambi operati da...amarezza per una vittoria che il Palermo avrebbe anche meritato perchè per un'ora hacon ...Veniamo da un ciclo di partite intense e ravvicinate, lui haquasi sempre. Per domani è a ... Domani - continua- si incontrano due nobili decadute del calcio italiano. Palermo e Bari ...Dopo il pereggio contro il Bari, immeritato per quanto visto in campo, ha analizzato lucidamente la prestazioni dei suoi mister Giacomo Filippi. Il tecnico del Palermo si è detto rammaricato per i due ...La migliore partita del campionato per personalità e qualità del gioco. Ma non è bastato contro un Bari in confusione, capace di rimontare in un finale caotico. Il Palermo si è perso nel finale (ci sa ...