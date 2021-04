Tortino di asparagi | patate e uova

(Di sabato 17 aprile 2021) . Ricetta tratta dal “Grande libro delle bucce” di Lisa Casali (Gribaudo). INGREDIENTI X 4:150 g gambi di260 glessate e schiacciate 21 bicchiere d’acqua di cottura degli(o di brodo) 1 scalogno 1 manciata di pangrattato noce moscata 2 cucchiai di olio extravergine di oliva pepe sale agli(leggi sotto) Procedimento Pelate i gambi e tenete da parte lo strato esterno per preparare il sale agli: essiccateli finché non avranno perso completamente l’umidità, usando l’essiccatore o il forno, mettendo le verdure alla temperatura più bassa possibile. Frullate poi le parti essiccate e unite sale pari alla metà del loro peso. Affettate i gambi, quindi cuoceteli a vapore o sbollentateli in acqua bollente per 2 minuti circa. Fate ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tortino asparagi

Ultime Notizie Flash

... olive taggiasche ed erba cipollina Ravioli di faraona con spugnole allo scalogno eCosciotto di agnello condi carciofi alla mentuccia Uovo di cioccolato in pastiera Pagnotta e ...... colomba a 28 euro in tutto) fino al super menù con cappon magro, ravioli die ragù di gamberi, bianco di branzino gratinato al pane aromatico,di carciofi e patate, stinco di ...Salmerino marinato, fagottino di carne salada, tortelli di coregone con zucchine e pomodorini, scamone di agnello con asparagi. Indirizzo ... fonduta di capra), torta salmonata al Trentodoc. Indirizzo ...Per prima cosa pulite gli asparagi e tagliateli a tocchetti. Fateli saltare in padella con un po’ di sale e pepe e uno o due cucchiai d’acqua. In una ciotola sbattete le uova insieme alla panna. Unite ...