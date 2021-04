Kimi | un mito innalzato sul talento e sui silenzi

(Di sabato 17 aprile 2021) La Formula Uno si riappropria di Imola, con il Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna. In un luogo che mescola tradizione e passione, il più vecchio sulla griglia di partenza sarà...

Ciononostante, muovendosi sempre in direzione ostinata e contraria, è diventato un mito. Sta sulle piste di Formula 1 da vent'anni. Ha attraversato le generazioni senza mai tradire la fiducia di ...Raikkonen, 41 anni, è il pilota più anziano sulla griglia di partenza di Imola. Esce ora in Italia la sua splendida biografia curata da Kari Hotakainen ...Sono solo nove gli esseri umani che possono gloriarsi di avere conquistato il titolo mondiale di Formula Uno al volante di una Ferrari. Un italiano, Ciccio Asca ...