Caso Open Arms, oggi il gup decide se rinviare a giudizio Matteo Salvini per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio (Di sabato 17 aprile 2021) Salvini a processo? La risposta è attesa già per oggi. Si apre, infatti, stamattina all’aula Bunker dell’Ucciardone, l’aula che fu sede del maxiprocesso a Palermo, la terza udienza preliminare per il Caso Open Arms che vede come imputato l’allora ministro dell’Interno. Salvini è accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. I fatti riguardano il blocco allo sbarco dei migranti salvati in mare dalla Ong spagnola, nell’agosto del 2019. Una decisione che il gup Lorenzo Jannelli potrebbe prendere oggi. Le accuse sono tali da sostenere un processo? Questa la risposta che dovrà dare il gup nel Caso dibattuto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 aprile 2021)a processo? La risposta è attesa già per. Si apre, inf, stamna all’aula Bunker dell’Ucciardone, l’aula che fu sede del maxiprocesso a Palermo, la terza udienza preliminare per ilche vede come imputato l’allora ministro dell’Interno.è accusato dididi. I friguardano il blocco allo sbarco dei migranti salvati in mare dalla Ong spagnola, nell’agosto del 2019. Una decisione che il gup Lorenzo Jannelli potrebbe prendere. Le accuse sono tali da sostenere un processo? Questa la risposta che dovrà dare il gup neldibattuto ...

