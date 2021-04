Valente ci crede: “Ho scelto il Palermo per conquistare la B, ai play-off per vincere!” (Di venerdì 16 aprile 2021) Nicola Valente protagonista indiscusso del Palermo.Palermo, l’obiettivo è blindare i play-off: 6 punti per la matematica certezza, ma se il Monopoli perde…L'esterno rosanero nell'ultimo turno contro il Foggia ha realizzato la rete della vittoria, ma in generale ha dimostrato di dare il 110% in ogni gara e di poter dire la sua da qui al termine della stagione. L'ex calciatore della Carrarese, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport', si è proiettato al futuro e confessato gli obiettivi personali e di squadra.Palermo, l’ex Pergolizzi: “Sapevo che sarei stato di passaggio. Lucca e Silipo? Ricordo che mi fischiarono”Ai playoff per vincere. Pronti a dare il massimo per salvare questa stagione. Sono venuto qui conquistare la B. Ho attraversato periodi ... Leggi su mediagol (Di venerdì 16 aprile 2021) Nicolaprotagonista indiscusso del, l’obiettivo è blindare i-off: 6 punti per la matematica certezza, ma se il Monopoli perde…L'esterno rosanero nell'ultimo turno contro il Foggia ha realizzato la rete della vittoria, ma in generale ha dimostrato di dare il 110% in ogni gara e di poter dire la sua da qui al termine della stagione. L'ex calciatore della Carrarese, nel corso dell'intervista concessa a 'Il Corriere dello Sport', si è proiettato al futuro e confessato gli obiettivi personali e di squadra., l’ex Pergolizzi: “Sapevo che sarei stato di passaggio. Lucca e Silipo? Ricordo che mi fischiarono”Aioff per vincere. Pronti a dare il massimo per salvare questa stagione. Sono venuto quila B. Ho attraversato periodi ...

