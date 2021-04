Traffico Roma del 16-04-2021 ore 15:30 (Di venerdì 16 aprile 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio e Ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico Traffico al momento incolonnato sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e via Ardeatina poi proseguendo per Traffico Ci sono quasi fino alla Roma Napoli rallentamenti anche in carreggiata interna ma per Traffico tra la Cassia Veientana e Castel Giubileo e poi più avanti tra la Nomentana e il bivio per a 24 Traffico congestionato invece al Aurelio con code su via Anastasio II via Gregorio VII e via Leone XIII rallentamenti anche in tangenziale lungo via del Foro Italico da Corso di Francia fino alla via Salaria in direzione San Giovanni intanto vanno avanti i lavori di potatura degli alberi su Viale delle Milizie è per questo motivo è vietato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 16 aprile 2021) LuceverdeBuon pomeriggio e Ben ritrovati all’appuntamento con ilal momento incolonnato sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra laFiumicino e via Ardeatina poi proseguendo perCi sono quasi fino allaNapoli rallentamenti anche in carreggiata interna ma pertra la Cassia Veientana e Castel Giubileo e poi più avanti tra la Nomentana e il bivio per a 24congestionato invece al Aurelio con code su via Anastasio II via Gregorio VII e via Leone XIII rallentamenti anche in tangenziale lungo via del Foro Italico da Corso di Francia fino alla via Salaria in direzione San Giovanni intanto vanno avanti i lavori di potatura degli alberi su Viale delle Milizie è per questo motivo è vietato ...

