Strage di Bologna, Bellini a processo: “Mi sento come Sacco e Vanzetti” (Di venerdì 16 aprile 2021) Come si sente? “Come Sacco e Vanzetti (i due anarchici italiani ingiustamente condannati a morte per omicidio e giustiziati negli Stati uniti negli anni ’20 del secolo scorso, ndr)”. Esordisce con questa frase, colta dai microfoni dell’emittente Trc prima del suo ingresso in aula, l’ex estremista di destra Paolo Bellini, a processo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna Virginio Merola, sindaco di Bologna Paolo Bellini, tra gli imputati nel processo Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) Come si sente? “Come Sacco e Vanzetti (i due anarchici italiani ingiustamente condannati a morte per omicidio e giustiziati negli Stati uniti negli anni ’20 del secolo scorso, ndr)”. Esordisce con questa frase, colta dai microfoni dell’emittente Trc prima del suo ingresso in aula, l’ex estremista di destra Paolo Bellini, a processo per concorso nella strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna Virginio Merola, sindaco di Bologna Paolo Bellini, tra gli imputati nel processo

Strage di Bologna, al via il nuovo processo Prima udienza del nuovo processo sulla Strage della stazione di Bologna, a 40 anni e 8 mesi dal 2 agosto 1980. Nell'aula della Corte di assise del tribunale di Bologna anche il sindaco Virginio Merola e la vicepresidente della Regione ...

Strage di Bologna, Bellini in tribunale: «Io come Sacco e Vanzetti» Al via venerdì in Corte d’Assise la prima udienza a 40 anni e 8 mesi dal 2 agosto 1980. In aula anche Merola e Schlein ...

