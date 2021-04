Sono stati creati i primi embrioni chimera tra essere umano e scimmia (Di venerdì 16 aprile 2021) (immagine: Pixabay)Un altro passo avanti nell’ambito delle conoscenze sulle cellule staminali e della medicina rigenerativa. Così i ricercatori del Salk Institute for Biological Studies di La Jolla, California, definiscono il successo del loro lavoro, appena pubblicato sulla rivista Cell: per la prima volta degli embrioni di macaco contenenti cellule staminali umane Sono sopravvissuti e si Sono sviluppati in laboratorio per 19 giorni. Come era prevedibile, la ricerca sta facendo discutere, e i dubbi riguardano sia l’ambito scientifico che etico. embrioni chimera In linea di principio quanto realizzato dai ricercatori statunitensi insieme ai colleghi cinesi non è nulla che non sia già stato fatto in passato. embrioni chimera tra essere ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) (immagine: Pixabay)Un altro passo avanti nell’ambito delle conoscenze sulle cellule staminali e della medicina rigenerativa. Così i ricercatori del Salk Institute for Biological Studies di La Jolla, California, definiscono il successo del loro lavoro, appena pubblicato sulla rivista Cell: per la prima volta deglidi macaco contenenti cellule staminali umanesopravvissuti e sisviluppati in laboratorio per 19 giorni. Come era prevedibile, la ricerca sta facendo discutere, e i dubbi riguardano sia l’ambito scientifico che etico.In linea di principio quanto realizzato dai ricercatori statunitensi insieme ai colleghi cinesi non è nulla che non sia già stato fatto in passato.tra...

Ultime Notizie dalla rete : Sono stati Sono stati creati i primi embrioni chimera tra essere umano e scimmia Se per alcuni lo sviluppo di embrioni chimera essere umano - scimmia rappresenta un passo avanti per la medicina rigenerativa, gli esperti (e non solo) si interrogano sul reale valore scientifico e ...

Morto Luciano Ventrone, noto pittore romano: esplosa la bombola dell'ossigeno nella sua casa in Abruzzo Molti dei suoi capolavori sono stati esposti nei più importanti musei e gallerie d'Italia e di metropoli estere come Londra, New York, Singapore e Mosca, per citarne soltanto alcune. Luciano Ventrone ...

Primavera, il Grosseto pronto alla sfida alla Viterbese Castrense. Pieri: “Ci siamo allenati bene” Se mi sarei aspettato un terzo posto dietro ad Arezzo e Livorno? Forse dopo la seconda-terza partita ho capito che la squadra risponde bene, poi i risultati sono determinati da tante cose, ma se siamo ...

Svizzera-UE, incontro il 23 aprile E in Ticino, le amministrazioni comunali si stanno già organizzando per dare una mano agli esercenti. Qui, per tutto il 2021 sarà in vigore l’esenzione del pagamento delle tasse di occupazione del suo ...

