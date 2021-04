«Processo giusto e breve». Cartabia dà la linea sulla riforma penale (Di venerdì 16 aprile 2021) Con l’intervento di stamattina al webinar organizzato dall’Unione Camere penali, la guardasigilli ha anticipato la forma che ritiene necessario dare al ddl in discussione alla Camera nei prossimi giorni: la speditezza andrà ottenuta «nel rispetto dell’articolo 111», il giusto Processo appunto, «e dell’articolo 24», il diritto di difesa. Che non potrà essere la vittima da sacrificare in nome dell’efficienza Ricordate il dilemma giustizia? “Sia rapida, prima di tutto”, intimano i benpensanti dell’efficientismo. Può quindi non essere innanzitutto giusta? Ieri Marta Cartabia ha rassicurato tutti: «È la Costituzione a richiedere che il Processo sia giusto» oltre che «breve», ha ricordato al webinar intitolato appunto dall’Unione Camere penali “Di ragionevole durata soltanto se ... Leggi su cityroma (Di venerdì 16 aprile 2021) Con l’intervento di stamattina al webinar organizzato dall’Unione Camere penali, la guardasigilli ha anticipato la forma che ritiene necessario dare al ddl in discussione alla Camera nei prossimi giorni: la speditezza andrà ottenuta «nel rispetto dell’articolo 111», ilappunto, «e dell’articolo 24», il diritto di difesa. Che non potrà essere la vittima da sacrificare in nome dell’efficienza Ricordate il dilemma giustizia? “Sia rapida, prima di tutto”, intimano i benpensanti dell’efficientismo. Può quindi non essere innanzitutto giusta? Ieri Martaha rassicurato tutti: «È la Costituzione a richiedere che ilsia» oltre che «», ha ricordato al webinar intitolato appunto dall’Unione Camere penali “Di ragionevole durata soltanto se ...

