Lettera a un editore (non razzista ma) “diversamente sensibile” (Di venerdì 16 aprile 2021) Nei giorni scorsi, diversi media hanno dato notizia della polemica su un libro di testo per le elementari della Giunti (Edizioni del Borgo), in cui venivano riportate espressioni (riferite all’apprezzamento di un ipotetico bambino italiano nei confronti della compagna cinese) segnalate come portatrici di stereotipi (dice “glazie, plego” e anche “facciamo plesto”) e in rapporto a possibili fenomeni di bullismo (“non si offende mai quando la prendiamo in giro”). Il nostro gruppo, “Dialogo/Biàn ?”, è costituito da cittadini italiani, anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 16 aprile 2021) Nei giorni scorsi, diversi media hanno dato notizia della polemica su un libro di testo per le elementari della Giunti (Edizioni del Borgo), in cui venivano riportate espressioni (riferite all’apprezzamento di un ipotetico bambino italiano nei confronti della compagna cinese) segnalate come portatrici di stereotipi (dice “glazie, plego” e anche “facciamo plesto”) e in rapporto a possibili fenomeni di bullismo (“non si offende mai quando la prendiamo in giro”). Il nostro gruppo, “Dialogo/Biàn ?”, è costituito da cittadini italiani, anche … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Lettera editore Stretta su Hong Kong, 14 mesi di carcere all'editore Jimmy Lai Leggi anche Hong Kong, arrestato l'editore Jimmy Lai: "Cospirava contro la sicurezza" "Frode ... Dal carcere ha fatto arrivare una lettera al suo giornale: "Esercitare la libertà di parola è un mestiere ...

Guardarsi dentro con inclemenza ... che poi lo stesso editore fece uscire nella stesura definitiva due anni dopo la morte della ...si annida come un verme notturno sempre pronto a svegliarci e a distruggerci' come scrive nella lettera a ...

Vincenzo Di Michele presenta il saggio storico “Alla ricerca dei dispersi in guerra” Attraverso fotografie, reperti, carte geografiche e lettere, e con la solita delicatezza e rispetto che contraddistinguono tutte le sue opere, Vincenzo Di Michele ci parla di quelle “lacrime di guerra ...

Stretta su Hong Kong, un anno di carcere all’editore Jimmy Lai Il magnate in cella da mesi, con diverse accuse, è stato condannato insieme ad altri personaggi del movimento democratico per «disturbo dell’ordine pubblico» ...

