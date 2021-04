Indianapolis, sparatoria in un magazzino FedEx. Ci sarebbero vittime (Di venerdì 16 aprile 2021) Una sparatoria in un magazzino di FedEx vicino all’aeroporto di Indianapolis avrebbe provocato diverse vittime. E’ quanto riferiscono i media Usa, che citano fonti della polizia. Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Unain undivicino all’aeroporto diavrebbe provocato diverse. E’ quanto riferiscono i media Usa, che citano fonti della polizia.

