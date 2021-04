Il libro-confessione di Speranza Il piano pandemico? Inesistente (Di venerdì 16 aprile 2021) “Le parole sono pietre”, scriveva Carlo Levi e forse il ministro della Sanità, Roberto Speranza, avrebbe dovuto leggere il libro dello scrittore antifascista prima di cimentarsi nell'opera letteraria “Perché guariremo”, vero best seller di Feltrinelli ritirato in fretta e furia a ottobre nello scorso anno e divenuto introvabile. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 16 aprile 2021) “Le parole sono pietre”, scriveva Carlo Levi e forse il ministro della Sanità, Roberto, avrebbe dovuto leggere ildello scrittore antifascista prima di cimentarsi nell'opera letteraria “Perché guariremo”, vero best seller di Feltrinelli ritirato in fretta e furia a ottobre nello scorso anno e divenuto introvabile. Segui su affaritaliani.it

Advertising

nona_onda : RT @GandolfoDomini1: Nel suo libro c'è in pratica già la confessione scritta e pubblucata del colpo di stato. #Speranzaingalera #NessunaSpe… - DavPoggi : RT @GandolfoDomini1: Nel suo libro c'è in pratica già la confessione scritta e pubblucata del colpo di stato. #Speranzaingalera #NessunaSpe… - Z3r0Rules : RT @GandolfoDomini1: Nel suo libro c'è in pratica già la confessione scritta e pubblucata del colpo di stato. #Speranzaingalera #NessunaSpe… - GandolfoDomini1 : Nel suo libro c'è in pratica già la confessione scritta e pubblucata del colpo di stato. #Speranzaingalera… - vaniacavi : RT @GandolfoDomini1: @GAngrilli @vaniacavi Nel suo libro c'è in pratica già la confessione del colpobdi stato. -