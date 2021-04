Friuli | valanga di neve travolge escursionisti | due morti

(Di venerdì 16 aprile 2021) Dueuccisi nelladiche li ha travolti nel gruppo del Jof Fuart in, trovato anche un terzo escursionista- Unaditre, due vittime e un ferito. Il Soccorso alpino e la Guardia di Finanza hanno soccorso il terzo escursionista rimasto sommerso dalla massa di. La sciagura è avvenuta sul gruppo del Jof Fuart, nella gola Nord-Est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte, in provincia di Udine, a una quota di circa duemila metri. Alle operazioni di soccorso hanno preso parte tre elicotteri della Protezione Civile delVeneiza Giulia, quello sanitario e un velivolo giunto dal Veneto con cani da ...

Due gli scialpinisti morti sul Jiof Fuart in alto, in comune di Malborghetto Valbruna. Sono stati travolti da unamentre facevano il fuoripista su neve fresca. Si è staccato un lastrone di ghiaccio che li ha travolti. Con loro c'era un ...Il terzo componente della spedizione è vivo e in buone condizioni Due persone sono morte, travolte da unaoccorsa questa mattina in. Lasi è staccata dallo Jof di Montasio, ...