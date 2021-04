Fiorentina, l’ex Pecci: «Vlahovic va trattenuto a tutti i costi» (Di venerdì 16 aprile 2021) l’ex Fiorentina Eraldo Pecci punta tutto su Vlahovic e parla dell’allenatore giusto per la Fiorentina del futuro l’ex giocatore della Fiorentina Eraldo Pecci è intervenuto a Lady Radio e ha spiegato quali sarebbero secondo lui le soluzioni migliori da prendere per migliorare nelle prossime stagioni. ALLENATORE – «Non ho mai visto Iachini segnare un gol: quando alleni gli adulti sono loro a dover fare bene, l’allenatore conta meno. Non è come allenare i pulcini, che puoi sempre plasmare. Gattuso e Juric sanno gestire molto bene i giocatori a disposizione, ma rimango dell’idea che prima si debba ragionare sui calciatori». Vlahovic – «Il suo contratto va rinnovato subito, è proiettato verso una grande carriera. La ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021)Eraldopunta tutto sue parla dell’allenatore giusto per ladel futurogiocatore dellaEraldoè intervenuto a Lady Radio e ha spiegato quali sarebbero secondo lui le soluzioni migliori da prendere per migliorare nelle prossime stagioni. ALLENATORE – «Non ho mai visto Iachini segnare un gol: quando alleni gli adulti sono loro a dover fare bene, l’allenatore conta meno. Non è come allenare i pulcini, che puoi sempre plasmare. Gattuso e Juric sanno gestire molto bene i giocatori a disposizione, ma rimango dell’idea che prima si debba ragionare sui calciatori».– «Il suo contratto va rinnovato subito, è proiettato verso una grande carriera. La ...

Advertising

Ago9100 : @elliott_il Caro ritardatto,ti ricordo che il tuo mediocre Pioli nelle esperienze successive all’Inter,alla Fiorent… - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Flachi fa il conto alla rovescia. Pronto un nuovo inizio per l'ex attaccante della #Fiorentina - Fiorentinanews : #Flachi fa il conto alla rovescia. Pronto un nuovo inizio per l'ex attaccante della #Fiorentina - Dalla_SerieA : Luca Toni spiazza tutti: 'Lukaku? Meglio di Cristiano Ronaldo' - - TUTTOJUVE_COM : Ripa (ex team manager Fiorentina) a RBN: 'Nel saltare l'uomo ci sono pochi come Chiesa' -