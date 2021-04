Emanuela Rossi | chi è la doppiatrice e moglie di Francesco Pannofino

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021)è nata il 24 gennaio del 1959 a Roma ed è conosciuta nel mondo dello spettacolo per essere una talentuosa attrice,e direttrice del doppiaggio. Inoltre, è un volto noto della cronaca rosa per essere ladi. Famosa per i suoi doppiaggi tra cu si ricordano sicuramente quello di Inger Nisson, interprete di Pippi Calzelunghe, nella trilogia Matrix e nella serie televisiva Desperate Housewives e nel remake di Dallas e nella serie televisiva di Elisa di Rivombrosa in Jane Alexander. Una carriera che la appaga molto e nel 2006 ha vinto il Leggio d’oro per la voce femminile dell’anno. Nel 2012 presta la voce fuori campo del Concerto del primo Maggio condotto, in quell’edizione, da suo marito...