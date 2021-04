Due sciatori travolti da una valanga in Friuli Venezia Giulia (Di venerdì 16 aprile 2021) TRIESTE – Non c’è stato scampo per due sciatori, travolti questa mattina sui monti del Friuli Venezia Giulia da una valanga. Un terzo escursionista, sfiorato dalla massa nevosa, è riuscito subito a dare l’allarme. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 11.30 circa; squadre dei Vigili del fuoco del comando di Udine, anche con personale specializzato per la ricerca di persone disperse sotto valanghe, sono intervenute sul Monte Jof Fuart nel comune di Malborghetto (Udine), nella gola Nord Est a quota 2mila metri, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Cnsas, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) TRIESTE – Non c’è stato scampo per due sciatori, travolti questa mattina sui monti del Friuli Venezia Giulia da una valanga. Un terzo escursionista, sfiorato dalla massa nevosa, è riuscito subito a dare l’allarme. La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 11.30 circa; squadre dei Vigili del fuoco del comando di Udine, anche con personale specializzato per la ricerca di persone disperse sotto valanghe, sono intervenute sul Monte Jof Fuart nel comune di Malborghetto (Udine), nella gola Nord Est a quota 2mila metri, in collaborazione con il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del Cnsas, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Advertising

fattoquotidiano : Friuli, travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Friuli, travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo un… - il_piccolo : Due sciatori morti travolti da una valanga, ecco cosa è successo - libellula58 : RT @fattoquotidiano: Friuli, travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo un… - mrcfsn : RT @fattoquotidiano: Friuli, travolti dalla valanga sullo Jof di Montasio: morti due sciatori. Un terzo si salva per caso: stava facendo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Due sciatori Camporosso Valbruna (Ud): valanga investe e uccide due sciatori I corpi sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso Alpino. Due sciatori sono deceduti e un altro è rimasto illeso dopo essere stati investiti da una valanga sullo Jof Fuart, all'interno della gola situata a nord - est di Camporosso Valbruna, nell'Udinese. Sul ...

Valanga in Friuli, morti due sciatori Le vittime erano sul gruppo del Jof Fuart, nella gola nord est, a Camporosso Valbruna, in provincia di Udine Due sciatori sono morti travolti da una valanga in Friuli Venezia Giulia. I due corpi sono stati recuperati e portati al campo base. E' in corso il recupero di un terzo sciatore illeso, che ha dato l'...

Valanga sul Jóf Fuart: morti due sciatori, scendevano fuoripista. Un terzo sfiorato dalla slavina recuperato in parete MALBORGHETTO (UDINE) - Due persone sono morte stamani in Friuli, travolte da una valanga. La slavina si è staccata dallo Jóf Fuart tra ...

Valanga sul monte Jôf Fuart: morti due sciatori, illeso l’amico che ha dato l’allarme La tragedia è avvenuta sul versante nord-est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte, a una quota di circa duemila metri.

I corpi sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso Alpino.sono deceduti e un altro è rimasto illeso dopo essere stati investiti da una valanga sullo Jof Fuart, all'interno della gola situata a nord - est di Camporosso Valbruna, nell'Udinese. Sul ...Le vittime erano sul gruppo del Jof Fuart, nella gola nord est, a Camporosso Valbruna, in provincia di Udinesono morti travolti da una valanga in Friuli Venezia Giulia. Icorpi sono stati recuperati e portati al campo base. E' in corso il recupero di un terzo sciatore illeso, che ha dato l'...MALBORGHETTO (UDINE) - Due persone sono morte stamani in Friuli, travolte da una valanga. La slavina si è staccata dallo Jóf Fuart tra ...La tragedia è avvenuta sul versante nord-est, tra Malborghetto Valbruna e Chiusaforte, a una quota di circa duemila metri.