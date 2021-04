Che fine fa l'eredità di Angela Merkel (Di venerdì 16 aprile 2021) Chissà che cosa è meglio, per il futuro della Germania e per l’epoca post Merkel che si sta aprendo in tutta l’Europa, se un suo pallido erede che sotto quel carico di eredità rischia di stramazzare e rovinare tutto o se un conservatore di altro stampo, geografia, visione, che almeno segnerebbe un confine netto e riconoscibile tra un prima e un dopo. Armin Laschet o Markus Söder, insomma, i due contendenti che in queste ore dovrebbero essere selezionati in quelle stanze della politica dove si consumano i riti più brutali della formazione di un nuovo capo. Noi guardiamo sospesi e sorpresi il “Patt”, lo stallo inatteso, perché la transizione tedesca condiziona la politica di tutta l’Europa – condiziona è un eufemismo: la congela – e perché l’alternanza è l’essenza delle nostre democrazie ma al tempo stesso una domanda aperta sulle ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 16 aprile 2021) Chissà che cosa è meglio, per il futuro della Germania e per l’epoca postche si sta aprendo in tutta l’Europa, se un suo pallido erede che sotto quel carico dirischia di stramazzare e rovinare tutto o se un conservatore di altro stampo, geografia, visione, che almeno segnerebbe un connetto e riconoscibile tra un prima e un dopo. Armin Laschet o Markus Söder, insomma, i due contendenti che in queste ore dovrebbero essere selezionati in quelle stanze della politica dove si consumano i riti più brutali della formazione di un nuovo capo. Noi guardiamo sospesi e sorpresi il “Patt”, lo stallo inatteso, perché la transizione tedesca condiziona la politica di tutta l’Europa – condiziona è un eufemismo: la congela – e perché l’alternanza è l’essenza delle nostre democrazie ma al tempo stesso una domanda aperta sulle ...

Advertising

borghi_claudio : Abbiamo scoperto che la Svizzera ha potuto lasciare aperte le piste da sci senza registrare nessun aumento dei cont… - stanzaselvaggia : In Germania 14 milioni di prime dosi, 5 milioni di vaccinazioni complete. A fine febbraio si aprono le scuole, i pr… - UffiziGalleries : #UffiziQuiz Già Sala da gioco al tempo del Gran Principe Ferdinando de’ Medici, la #CameradellaRegina Margherita di… - paranoiasutela : RT @sonolamadame1: vi pusho un po’ di speranza facile facile, guardatevi “Anne with an “E” e “Le ali della libertà” e ancora “Beautiful Min… - Irene50500995 : Mi #sonoal _la fine convinta che qualcuno abbia scoperchiato il vaso di Pandora -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Alessandra Severini Le Regioni spingono sull'acceleratore e chiedono al governo Di certo a contare saranno ancora i dati forniti dal Cts ma è difficile che si allarghino le maglie prima della scadenza del decreto attualmente in vigore, ovvero fine aprile. Dal 26 aprile ...

Non solo truppe: il processo di pace afghano fa tappa in Turchia Sperabilmente, al termine della conferenza verrà tracciata una tabella di marcia che individuerà le fasi che dovrebbero portare alla fine del conflitto, insieme ad un percorso di possibile ...

Elon Musk: “Primi test con chip nel cervello umano entro l’anno” Ma trattandosi di Elon Musk, le due cose possono essere scisse? Musk tra scienza e fantascienza. Il progetto di Elon Musk di impiantare chip nel cervello umano ha quindi una solida base scientifica. E ...

Lasciano la figlia in auto e vanno a fare la spesa Denunciati i genitori pakistani. La piccola, di cinque mesi, si è messa a piangere e un passante ha rotto il finestrino per soccorrerla ...

Di certo a contare saranno ancora i dati forniti dal Cts ma è difficilesi allarghino le maglie prima della scadenza del decreto attualmente in vigore, ovveroaprile. Dal 26 aprile ...Sperabilmente, al termine della conferenza verrà tracciata una tabella di marciaindividuerà le fasidovrebbero portare alladel conflitto, insieme ad un percorso di possibile ...Ma trattandosi di Elon Musk, le due cose possono essere scisse? Musk tra scienza e fantascienza. Il progetto di Elon Musk di impiantare chip nel cervello umano ha quindi una solida base scientifica. E ...Denunciati i genitori pakistani. La piccola, di cinque mesi, si è messa a piangere e un passante ha rotto il finestrino per soccorrerla ...