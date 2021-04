Verso Napoli-Inter, Perisic con il gruppo: Vidal e Kolarov a parte (Di giovedì 15 aprile 2021) Ivan Perisic a completa disposizione di Conte Buone notizie per Antonio Conte in vista della partita di domenica contro il Napoli. Nella doppia seduta di oggi, infatti, Ivan Perisic ha lavorato con il resto del gruppo e si può considerare completamente recuperato dopo il problema che lo ha tenuto fuori in questo mese di aprile. Il croato, dunque, si candida per una maglia da titolare sulla fascia sinistra, anche se l’allenatore leccese potrebbe non rischiarlo subito dall’inizio per evitare il riacutizzarsi del problema. Hanno lavorato ancora a parte Arturo Vidal e Aleksandar Kolarov: difficile a questo punto un loro recupero per domenica. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 15 aprile 2021) Ivana completa disposizione di Conte Buone notizie per Antonio Conte in vista della partita di domenica contro il. Nella doppia seduta di oggi, infatti, Ivanha lavorato con il resto dele si può considerare completamente recuperato dopo il problema che lo ha tenuto fuori in questo mese di aprile. Il croato, dunque, si candida per una maglia da titolare sulla fascia sinistra, anche se l’allenatore leccese potrebbe non rischiarlo subito dall’inizio per evitare il riacutizzarsi del problema. Hanno lavorato ancora aArturoe Aleksandar: difficile a questo punto un loro recupero per domenica. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene damagazine.

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? - acmilan : Back to business prepping for Sunday ?? ??? Di nuovo al lavoro verso la sfida col Napoli #FollowTheRossonere… - tizianaleonessa : RT @Carloalvino: Var e Avar di Bergamo con il Napoli che lotta con l'Atalanta per la CL. MAZZOLENI poi... dalla finale di Pechino all'antip… - ValerioBuongio2 : RT @Carloalvino: Var e Avar di Bergamo con il Napoli che lotta con l'Atalanta per la CL. MAZZOLENI poi... dalla finale di Pechino all'antip… -