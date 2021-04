Riaperture, road map: zona gialla da maggio, via a bar e ristoranti (palestre da metà mese) (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà decisa questa mattina la road map delle Riaperture. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo segnale... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 15 aprile 2021) Sarà decisa questa mattina lamap delle. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo segnale...

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture road Riaperture maggio ristoranti, cinema e palestre: le proposte E saranno proprio le riaperture al centro della cabina di regia con il premier Mario Draghi e le ... "Abbiamo il dovere di costruire una road map di allentamento graduale e delle restrizioni, che, ...

Distanze in teatri e pub: arrivano le linee guida delle Regioni. Il documento sulle aperture a Cts e governo Bisogna essere tempestivi nelle chiusure quando serve e abbiamo il dovere di costruire una road map ... Andrea Costa, "ci sono condizioni per pianificare una serie di riaperture. Dobbiamo pensare a un ...

Road map riaperture: zona gialla da maggio, via a bar e ristoranti (palestre da metà mese) Sarà decisa questa mattina la road map delle riaperture. Mario Draghi vuole dare un «segnale ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno più». E questo ...

Road map per la ripartenza, senza Speranza c’è più speranza Le Regioni presentano la road map per la ripartenza, che potrebbe accelerare se Speranza, sempre più in bilico, dovesse essere indagato ...

