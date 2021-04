In Veneto arrivano le arnie elettroniche per salvare le api (Di giovedì 15 aprile 2021) VENEZIA – Per salvare le api e gli ambienti naturali in cui questi fondamentali insetti vivono, ma oggi mai messi a repentaglio da svariate forme di inquinamento, ecco che arrivano le arnie elettroniche. Sono pensate per monitorare sia le condizioni ambientali in cui le arnie stesse vengono collocate, sia le condizioni di salute delle colonie di api. Sono “casette” dotate di sensori che permettono di contare il numero di api in entrata e in uscita, la temperatura interna ed esterna e il peso. I dati raccolti, trasmessi da una centralina in remoto, tengono così costantemente sotto controllo lo stato sanitario e l’andamento delle colonie di api. Nei prossimi giorni, grazie ad un progetto della Regione Veneto che prevede la creazione di una rete di rilevazione dati e monitoraggio del settore apistico, Veneto Agricoltura installerà in alcune località di tutte le province venete nove arnie elettroniche per raccogliere dati e informazioni che confluiranno nel nuovo Bollettino apistico regionale”. Leggi su dire (Di giovedì 15 aprile 2021) VENEZIA – Per salvare le api e gli ambienti naturali in cui questi fondamentali insetti vivono, ma oggi mai messi a repentaglio da svariate forme di inquinamento, ecco che arrivano le arnie elettroniche. Sono pensate per monitorare sia le condizioni ambientali in cui le arnie stesse vengono collocate, sia le condizioni di salute delle colonie di api. Sono “casette” dotate di sensori che permettono di contare il numero di api in entrata e in uscita, la temperatura interna ed esterna e il peso. I dati raccolti, trasmessi da una centralina in remoto, tengono così costantemente sotto controllo lo stato sanitario e l’andamento delle colonie di api. Nei prossimi giorni, grazie ad un progetto della Regione Veneto che prevede la creazione di una rete di rilevazione dati e monitoraggio del settore apistico, Veneto Agricoltura installerà in alcune località di tutte le province venete nove arnie elettroniche per raccogliere dati e informazioni che confluiranno nel nuovo Bollettino apistico regionale”.

