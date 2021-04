Ida Platano a U&D | il dettaglio non è passato inosservato

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 15 aprile 2021) Idaè tornata a Uomini e Donne. Dopo più di un anno di assenza e dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri, la dama ha deciso di rimettersi in gioco. Lei stessa ammette di volersi dare un’altra opportunità. Maria De Filippi annuncia il suo arrivo, rivelando che una persona è pronta a tornare nel programma. Ed ecco che da dietro le quinte spunta la, con un completo azzurro. Un ritorno non del tutto inaspettato per il pubblico di Canale 5. Maria nota che la dama è in imbarazzo, in quanto non riesce a esprimersi liberamente. Effettivamente, Ida confessa che è abbastanza imbarazzata. “Sono un po’ arrugginita”, dichiara ridendo. Non è di certo la prima volta che Ida decide di rimettersi in gioco all’interno del programma, per trovare l’amore. In una recente intervista ha parlato di questo presunto ritorno, rivelando i ...