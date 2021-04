Ictus e ischemie negli anziani Ema | J&J e VaxZevria verso il ritiro

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il Coronavirus tiene il mondo con il fiato sospeso. La pandemia è ancora presente e per uscirne l'unica soluzione è una campagna vaccinale rapida ed efficace. Ma dall'Europa è in arrivo una notizia che potrebbe drasticamente allungare i tempi per la ripresa Segui su affaritaliani.it

Studi sul vettore virale: "Possibili trombosi,anche per gli anziani". Ema verso lo . - -... casi di insufficienza respiratoria, trapiantanti, down con problematiche genetiche, etc.) e fragili (problemi cardiaci, che hanno avuto, infarti,cardiache, forme tumorali regredite ...ROMA. Mentre i vaccini a Rna messaggero, come quello di Pfizer, decollano con l’arrivo di sette milioni di dosi in più da qui a giugno, rischiano di rimanere a terra quelli a vettore virale come Astra ...Le conseguenze della malattia a livello psicologico sono molteplici: dai disturbi d’ansia e dell'umore fino all'insonnia e all'uso di droghe ...