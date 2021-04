Giappone, banca centrale taglia view su due delle nove regioni (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – La Bank of Japan (BoJ) ha rivisto al ribasso l’outlook su due delle nove economie locali del Giappone ed ha ribadito che molte regioni rimangono in una situazione grave a causa dell’impatto della pandemia Covid-19. La BoJ ha declassato nello specifico Hokkaido e Tohoku, secondo il rapporto trimestrale Sakura della banca, l’equivalente Giapponese del Beige Book della Federal Reserve. Secondo la banca centrale per quanto alcune economie regionali siano tornate a una tendenza di ripresa, si è fatto sentire l’impatto di una recrudescenza dei contagi da coronavirus, anche nella prefettura di Osaka, parte della regione di Kinki. Leggi su quifinanza (Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – La Bank of Japan (BoJ) ha rivisto al ribasso l’outlook su dueeconomie locali deled ha ribadito che molterimangono in una situazione grave a causa dell’impatto della pandemia Covid-19. La BoJ ha declassato nello specifico Hokkaido e Tohoku, secondo il rapporto trimestrale Sakura della banca, l’equivalentese del Beige Book della Federal Reserve. Secondo la banca centrale per quanto alcune economie regionali siano tornate a una tendenza di ripresa, si è fatto sentire l’impatto di una recrudescenza dei contagi da coronavirus, anche nella prefettura di Osaka, parte della regione di Kinki.

